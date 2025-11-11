Denizli'de Elektrikli Motosiklet Yangını: Sürücü Araç Ateşe Verdi

Denizli'de arıza yapan elektrikli motosikletini çalıştıramayan sürücü, aracını yolun ortasında ateşe verdi. Motosikletinin üzerine benzin dökerek ateşe veren sürücü, karşısına oturup yangını izledi.

Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; elektrikli motosikleti arıza yapan sürücü, dakikalarda çaba harcamasına rağmen motosikleti çalıştırmayı başaramadı. Öfkeye kapılan sürücü, akaryakıt istasyonundan benzin alıp gelerek, yolun ortasındaki motosikletinin üzerine döküp ateşe verdi.

Karşısına geçip izledi

Saniyeler içerisinde alevler içerisinde kalan motosikletinin karşısına geçip oturan sürücü, yanan aracını istedi. Yoldan geçene diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını, kısa sürede söndürdü.

Yanan motosikleti cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler, arızadan dolayı çalıştırmadığı motosikletini ateşe veren sürücüye, "Sen ne yaptın be dayı" diyerek seslendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ