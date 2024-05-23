Denizli'de Ehliyetsiz Gençin Kullandığı Lüks Araç Kazaya Neden Oldu

Denizli'de ehliyetsiz gencin kullandığı lüks araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Yolun ortasında duran araca SUV otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Denizli-Afyonkarahisar karayolu Honaz ilçesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli il merkezinden Kocabaş Mahallesi istikametine giden Şinasi T.Ç. idaresindeki 06 DFS 833 plakalı BMW marka lüks otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı, maddi hasar oluşan araçtan yara almadan çıktı.

Bu sırada Denizli yönüne gelen Mahmut Kezer (59) yönetimindeki 34 DIA 831 plakalı Audi marka SUV araç, rampadan inerken yolun ortasında duran kazalı otomobili geç fark etti. Sürücü tüm çabalarına rağmen aracını durduramadı. SUV araç, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı sonucu bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Kezer ve eşi M. Kezer'e ilk müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde Mahmut Kezer'in olay yerinde yaşamını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Mahmut Kezer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya neden olan Şinasi T.Ç.'nin ehliyetsiz ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü Şinasi T.Ç. ve yanındaki arkadaşı jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza sonrası karayolunda kontrollü sağlanan ulaşım hurdaya dönen araçların kaldırılmasıyla normale döndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ