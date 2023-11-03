Denizli'de eğlence merkezindeki yağma iddiasına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir eğlence merkezinde meydana gelen darp ve yağma olayına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerden 2 tabanca, 4 tüfek, fişek ve kartuş ele geçirildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir eğlence merkezindeki "yağma" iddiasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir eğlence merkezinde meydana gelen darp ve yağma olayına ilişkin yürütülen çalışmalarda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 2 tabanca, 4 tüfek, çok sayıda fişek ve kartuş ele geçirildi.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılardan 4'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.