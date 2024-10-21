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Denizli'de Eğlence Mekanında Silah Ele Geçirildi

Denizli'de Eğlence Mekanında Silah Ele Geçirildi
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Denizli'de polis ekipleri, umuma açık bir eğlence mekanında yaptıkları şok uygulamada iki şüphelinin üst aramasında 7.65 mm ve 9 mm çapında tabancalar ile mermiler ele geçirdi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Denizli'de polis ekiplerinin eğlence mekanında yaptıkları şok uygulamada, iki şüphelinin yapılan üst aramasında silah ele geçirildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Acıpayam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri umuma açık eğlence mekanlarına yönelik gece saatlerinde şok uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda ekiplerin şüphe üzerine üst araması yaptığı iki şahısta 7.65 mm ve 9 mm çapında iki tabanca ve bu tabancalara ait 17 adet mermi ele geçirildi. İki şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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