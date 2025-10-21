Haberler

Denizli'de Düğün Konvoyu Kazası: Sürücüler Tutuklandı

Denizli'de Düğün Konvoyu Kazası: Sürücüler Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen düğün konvoyu kazasında otomobil şarampole devrildi, 4 yaralı ve 1 ölü ile diğer bir midibüs kazasında da 31 yaralı ve 1 ölü kaydedildi. Sürücüler tutuklandı.

19 Ekim Pazar günü Denizli'nin Buldan İlçesinde meydana gelen düğün konvoyu kazası ve şarampole devrilen midibüs kazasının sürücüleri tutuklandı.

19 Ekim Pazar günü Denizli'nin Buldan ilçesinde 2 farklı ölümlü kaza meydana geldi. Buldan'ın Derbent Mahallesi'nden Beyler Mahallesi'ne gelin alımı için oluşturulan konvoya otomobiliyle katılan D. A. direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole daldı. Yaşanılan kazada otomobilde bulunan 5 kişiden 4'ü yaralanırken Mehmet Karaca hayatını kaybetti. Diğer kaza ise İzmir'den Buldan'a geziye gelen tur midibüsü şoförü C. U. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu midibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi. Midibüsün içinde bulunan 32 yolcudan 31'i yaralanırken Güldane Altınova hayatını kaybetti.

2 kaza içinde başlatılan soruşturma kapsamında otomobil sürücü D. A. ve midibüs şoförü C. U. gözaltına alındı. Karakolda işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen otomobil sürücüsü D. A. ve midibüs sürücüsü C. U. tutuklanarak ceza evine gönderildiler. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

ABB konser soruşturmasında yeni gelişme
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Sözde kontrollü yıkım! Ortalık savaş alanına döndü, yaralananlar var

Sözde kontrollü yıkım! Ortalık savaş alanına döndü, yaralananlar var
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.