Haberler

Denizli'de Düğün Hazırlığı Sırasında Tavan Çöktü: 6 Yaralı

Denizli'de Düğün Hazırlığı Sırasında Tavan Çöktü: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düğün hazırlığı yaptığı evin tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i taburcu edilirken, bir kişinin tedavisi sürüyor ancak hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Denizli'de düğün hazırlığı yapılan evde tavanın çökmesi üzerine yaralanan 6 kişiden 5'i taburcu edilirken, tedavisi devam eden vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde 11 Ekim Cumartesi günü meydana gelen olayda, Hamit Tan'a ait evde düğün hazırlıkları için aile üyeleri bir araya geldi. Çerez paketleyen aile üyelerinin içerisinde bulunduğu kerpiç evin tavanı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Tavanın çökmesi üzerine 6 kişi moloz yığınlarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Moloz yığınlarının altından çıkarılan 6 yaralı olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından ise ev mühürlendi. Servergazi Devlet Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen 6 yaralıdan 5'i taburcu edildi. Tedavisi devam eden 1 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Trump, İsrail'de! İlk sözleri 'Gazze'ye gitmekten gurur duyarım' oldu

Trump uçaktan iner inmez bu cümleyi sarf etti! Kritik Gazze mesajı
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden yanıt

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylar sonra sahalara dönen futbolcu 1 dakikada kabusu yaşadı

Aylar sonra sahalara dönen futbolcu 1 dakikada kabusu yaşadı
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden yanıt

Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'yı şoke eden cevap
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.