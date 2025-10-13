Denizli'de Düğün Hazırlığı Sırasında Tavan Çöktü: 6 Yaralı

Denizli'de düğün hazırlığı yapılan evde tavanın çökmesi üzerine yaralanan 6 kişiden 5'i taburcu edilirken, tedavisi devam eden vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde 11 Ekim Cumartesi günü meydana gelen olayda, Hamit Tan'a ait evde düğün hazırlıkları için aile üyeleri bir araya geldi. Çerez paketleyen aile üyelerinin içerisinde bulunduğu kerpiç evin tavanı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Tavanın çökmesi üzerine 6 kişi moloz yığınlarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Moloz yığınlarının altından çıkarılan 6 yaralı olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından ise ev mühürlendi. Servergazi Devlet Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesine sevk edilen 6 yaralıdan 5'i taburcu edildi. Tedavisi devam eden 1 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - DENİZLİ