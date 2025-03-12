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Denizli'de Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

Denizli'de Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza
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Denizli'de açık otoparkta drift atan bir sürücüye 46 bin lira ceza kesildi ve ehliyeti 60 gün süreyle alındı. Olay, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaydedildi.

Denizli'de açık otoparkta drift atan sürücüye 46 bin lira ceza kesildi, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezindeki halka açık bir otoparkta, drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir aracı fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etti. Ekip aracındaki kamera tarafından saniye saniye görüntülenen araç sürücüsüne 46 bin 392 TL idari para ceza uygulandı, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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