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Denizli'de Dolandırıcılık Suçlarından Aranan Şahıs Yakalandı

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Denizli'de dolandırıcılık suçlarından aranan bir şahıs, yunus ekipleri tarafından yakalanarak adli işlem gerçekleştirildi. Şahıs, toplam 12 ayrı dosyadan 26 yıl hapis cezası ile aranıyordu.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de dolandırıcılık suçlarından toplam 12 ayrı dosyadan 26 yıl hapis cezası ile aranan şahıs, yunus ekipleri tarafından yakalanması neticesinde adli işlem gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesinde 05 Mart 2024 Salı günü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus unsurlarının yaptığı şok uygulamada, durumundan şüphelendiği şahsı durdurdu. Yunus ekipleri tarafından durdurulan ve kimliksiz olduğu tespit edilmesi üzerine kişinin parmak izi tetkiki alındı. Polis ekipleri şahsın, 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'dolandırıcılık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 12 dosyadan 26 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilerek şahıs gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından 1 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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