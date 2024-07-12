Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Dokuma Atölyesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Şirinköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dokuma atölyesinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Atölye kullanılamaz hale geldi.

Denizli'de dokuma atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınan yangın sonucunda atölye kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Şirinköy Mahallesi Küme Evleri mevkiinde faaliyet gösteren bir dokuma atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; dokuma atölyesinin elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Panodan başlayarak atölyeye dağılan duman ve alevleri fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm atölyeyi sararken, işçiler ise alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangının atölyenin yanında bulunan orman sahasına sıçrama ihtimaline karşı orman ekipleri de bölgeye intikal ederken, ekipler yoğun uğraş verdi. Ekiplerin uzun süreli müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Atölyede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangın neticesinde ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Yangın sonucunda atölyenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Denizli 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title