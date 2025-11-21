Denizli'de Direksiyon Kursuna Giden Genç Fizyoterapist Yaya Geçidinde Hayatını Kaybetti

Denizli'de direksiyon kursuna giden genç fizyoterapistin yaya geçidinden yolun karşısına geçeceği sırada araçla çarparak ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

17 Kasım Pazartesi günü Selçukbey Mahallesi Ali Marım Bulvarı'nda meydana gelen kazada, özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan ve nişanlı olduğu öğrenilen Simge Bayram (26), direksiyon kursuna gitmek için yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği esnada S.T. (17), idaresindeki 34 DPB 653 plakalı otomobil ile çarptı. Kazada Simge Bayram metrelerce sürüklenirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine sevk edilen Simge Bayram yolda tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü S.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden ve nişanlı olduğu öğrenilen Simge Bayram'ın düğün hazırlığı yaptığı yakın zamanda düğünü olacağı belirtildi.

Emniyetteki ifadesinde kazayı hatırlamadığını söyleyen ehliyetsiz sürücü S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DENİZLİ