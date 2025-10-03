Haberler

Denizli'de Dilencilere Yönelik Operasyon

Denizli'de Dilencilere Yönelik Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de insani duyguları istismar eden dilencilere karşı gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda dilenci yakalandı. Zabıta ekipleri, dilencilikten elde edilen paralara el koyarak denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de vatandaşların insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kent merkezinde yürütülen denetimlerde çok sayıda dilenci yakalandı. Zabıta ekiplerince Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılarak dilencilikten elde edilen paralara el konuldu. Denetimlerin özellikle cami önleri, kavşaklar, meydanlar ve yoğun insan trafiğinin bulunduğu bölgelerde aralıksız süreceği vurgulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için yapılan çalışmalara dikkat çekilerek, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıldığında durumun Alo 153'e bildirilmesi istendi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 gün 2 gece süren aşiret düğününde takı töreninde servet bıraktılar

Düğün 2 gün 2 gece sürdü! Takı kuyruğunda servet bıraktılar
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.