Denizli'de Dilencilere Yönelik Operasyon

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de vatandaşların insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kent merkezinde yürütülen denetimlerde çok sayıda dilenci yakalandı. Zabıta ekiplerince Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılarak dilencilikten elde edilen paralara el konuldu. Denetimlerin özellikle cami önleri, kavşaklar, meydanlar ve yoğun insan trafiğinin bulunduğu bölgelerde aralıksız süreceği vurgulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için yapılan çalışmalara dikkat çekilerek, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşıldığında durumun Alo 153'e bildirilmesi istendi. - DENİZLİ