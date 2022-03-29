Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkması sonucu devrilen traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre; tarlaya gitmek için yola çıkan Ramazan Aslan'ın (72) kullandığı 20 SE 292 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durumu bölgede bulunan çobanın ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekipleri ise sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. - DENİZLİ