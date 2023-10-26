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Denizli'de dere yatağında öldürülen gençle ilgili 2 zanlı gözaltına alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dere yatağında öldürülen gençle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 2 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar, yarın adliyeye sevk edilecek.