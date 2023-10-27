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Denizli'de dere yatağında öldürülen gençle ilgili 2 kişi tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dere yatağında öldürülen gençle ilgili soruşturma kapsamında yakalanan 2 kişi tutuklandı. Zanlılar, cinayeti işlediklerini ve cesedi dere yatağına attıklarını itiraf etti.