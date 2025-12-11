Haberler

Denizli'de 5.6 büyüklüğündeki depremin hazırlıkları gözden geçirildi

Denizli'de düzenlenen yerel düzey masabaşı ve saha tatbikatında 5.6 büyüklüğündeki deprem senaryosu canlandırıldı. Enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Denizli'de gerçekleştirilecek yerel düzey masabaşı ve saha tatbikatında 5.6 büyüklüğündeki deprem senaryosu canlandırıldı. 5 ilçede yıkımın yaşandığı senaryoda, enkaz altında kalan vatandaşlar kurtarıldı.

AFAD Başkanlığının 2025 yılı tatbikat Programı kapsamında Denizli'de Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı gerçekleştirildi. Denizli'nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde bulunan AFAD Lojistik Merkezinde gerçekleştirilen deprem tatbikatında hazırlanan senaryoya göre; Denizli ilinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Merkezefendi, Pamukkale, Tavas, Serinhisar ve Honaz ilçelerinde çeşitli derecelerde hasar oluştuğu varsayıldı. Planlanan tatbikat çerçevesinde saat belirtilmeksizin Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü tarafından tatbikat alarmı verildi.

Tatbikata Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında AFAD İl Müdürlüğünde oluşturulan afet yönetim merkezinde yerel düzey afet grup yöneticileri ve üyeleri bir araya geldi. İl ve ilçe afet yönetim merkezlerinin şekillendirildiği tatbikata AFAD ve UMKE'nin yanı sıra kamu kurumları ile AKUT ve SAR gibi sivil toplum kuruluşları katıldı. Tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalanları arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları ararken, yakınları gözyaşı döktü. Jandarma ekipleri de enkaza girmeye çalışanları engelledi. Gerçeği aratmayan tatbikatta, enkaz altından kurtarılan kişiler ambulanslarla hastanelere taşındı. - DENİZLİ

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Tatbikat yapilmasi cok guzel... Insan tatbikat yaparak bilgi tazeler, bilgi ustune bilgi koyar, tecrube edinir, zamani kullanmayi, organize olmayi ogrenir... Alkisliyorum bu tatbikati...

