Denizli'de Damadını Bıçaklayan Kişi Tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Murat A. ile damadı Özcan T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Özcan T, hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan Murat A. tutuklandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde damadını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Anafartalar Mahallesi'nde, Murat A. ile damadı Özcan T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada, kayınbabası tarafından bıçaklanan Özcan T, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan Murat A. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa