Denizli'de Damadını Bıçaklayan Kayınpeder Gözaltına Alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir tartışma sonrasında kayınpeder, damadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kayınpeder gözaltına alındı.

Denizli'de damadını çıkan tartışma sonrasında bıçaklayarak ağır yaralayan kayınpeder ekiplerce gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde Ö.T., kayınpederiyle henüz bilinmeyen bir sebepten tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle kayınpederi yanındaki bıçağıyla damadını bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralı Ö.T.'yi Denizli Demlet Hastanesi'ne kaldırırken, yaşlı kayınpeder ise ekiplerce gözaltına alındı. - DENİZLİ