Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'CHP'ye kayyum atanacak' iddialarına yalanlama

CHP ile ilgili kayyum iddiasına soruşturma! Açıklamalar peş peşe geldi
Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken '3 T' çağrısı

Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken "3 T" çağrısı
Sırrı Süreyya Önder'in doktoru Prof. Sağbaş: Kızı yanına girdiğinde tepki verdi

İşte Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
CHP'ye kayyum atanacağını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma

"CHP" iddiası başını yaktı! Rasim Ozan Kütahyalı'ya soruşturma

Denizli'de Çöpten Bebek Cesedi Bulundu

Denizli'de Çöpten Bebek Cesedi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çöpten geri dönüşüm malzemesi toplayan bir kişi, poşet içerisinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi buldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit ederken, bebeği çöpe atan kişi veya kişileri bulmak için soruşturma başlatıldı.

Denizli'de çöpten geri dönüşüm malzemesi toplayan şahıs, poşet içerisinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, bebeğin cesedini çöpe atan kişi ve kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çöpten geri dönüşüm malzemesi toplayan bir şahıs, çöp kutusunu karıştırdığı sırada poşet içerisinde bebek cesedi buldu. Bebek cesedini gören adam, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sırasında bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından çöpte ve bebeğin bulunduğu poşet üzerinde incelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından çöpte bulunan erkek bebeğin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bebeği çöpe atan kişi veya kişilerin bulunması için ise polis ekipleri çalışma başlattı. Çöp konteynerinin bulunduğu bölgeyi görüntüleyen çevredeki güvenlik kameralarında da inceleme başlatıldı. Çöpten cesedi bulan adam ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.