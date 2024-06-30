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Denizli'de çöplük alanda yangın çıktı

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde çöplük alanda nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın çevredeki vatandaşlarda korkuya sebep oldu.

Denizli'de çöplük alanda yangın meydana geldi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöplük alanda henüz nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çabalarıyla büyümeden kontrol altına alındı. Yangın çevredeki vatandaşlarda korkuya sebep oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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