Denizli'de çöplük alanda yangın çıktı

Denizli'de çöplük alanda yangın meydana geldi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Denizli'nin Sarayköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöplük alanda henüz nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çabalarıyla büyümeden kontrol altına alındı. Yangın çevredeki vatandaşlarda korkuya sebep oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ