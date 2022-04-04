Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Denizli'de tütün, alkol ve eşya kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden çok sayıda cinsel içerikli ürün ve malzeme ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de tütün, alkol ve eşya kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden çok sayıda cinsel içerikli ürün ve malzeme ele geçirildi.

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri, Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Emtia Kaçakçılığı" ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçu çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 700 adet dolma sigara, 58 paket kaçak sigara, 535 litre kaçak/sahte alkol, 288 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

Denizli'de çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alkollü İçki, Denizli, Alkol, Tütün, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title