Denizli'de çocuğun oynadığı tüfek annesini yaraladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evde bulunan tüfekle oynayan çocuk, silahın ateş alması sonucu annesinin bacağından yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından annenin sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evde bulunan tüfekle oynayan çocuk, silahın ateş alası sonucu annesinin yaralanmasına neden oldu.

Olay, gece saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 2407 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; babasından ayrılan annesi S.A. (45) ile birlikte yaşayan 8 yaşındaki U.T., ev bulunan av tüfeğiyle oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada yatakta uzanmakta olan annesinin bacağına isabet etti.

Ayağından yaralanan kadının yardım talebi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye sevk edilen annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ