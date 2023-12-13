Denizli'de çiftçilere güvenli tarım eğitimi verildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen 'Güvenli Tarım, Güvenli Traktör' projesi kapsamında, Tavaslı çiftçilere reflektör ve flaşör dağıtımı yapıldı. Eğitimde traktör kazalarının önlenmesi ve güvenlik önlemleri anlatıldı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen "Güvenli Tarım, Güvenli Traktör" projesi kapsamında, eğitim verilen Tavaslı çiftçilere reflektör ve flaşör dağıtımı yapıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından traktör kazalarının ve bu kazalar sonucunda yaşanan can kayıpları ve yaralanmaların en aza indirilmesi çalışmaları dahilinde Tavas ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde üreticilere "Güvenli Tarım, Güvenli Traktör" ve "Reflektör Tak, Görünür Ol" kampanyaları kapsamında trafik eğitim faaliyeti düzenlendi.

Eğitim faaliyetinde özellikle römork takılı halde traktöre arkadan çarpma şeklinde meydana gelen kazaları önleyen stantartlara uygun iki adet üçgen reflektörün ve flaşörlü döner lambanın önemi üzerinde durularak katılımcılara 100 adet reflektör ve 20 adet flaşörlü lamba dağıtımı, konu hakkında hazırlanan bilgilendirici kitapçık ve broşürlerin dağıtımı yapıldı. Eğitim ayrıca 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan güvenlik çerçevesinin (ROPS demiri) üzerinde durularak, ROPS demirinin devrilme anında traktörün ters dönmesini önlediği, böylece traktörün üzerinde bulunan sürücü ve yolcuların traktörün altında kalmasını önlediği örneklerle anlatıldı.

Çiftçilerin ilgi gösterdiği eğitim faaliyetinde, katılımcılara emniyet kemerinin önemi anlatılarak, İl Jandarma Komutanlığına ait emniyet kemeri simülasyon aracı ile uygulamalı eğitim verildi. - DENİZLİ