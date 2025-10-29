Haberler

Denizli'de Cezaevinden Çıkan Şahıs Aile Üyelerini Rehin Aldı

Denizli'de Cezaevinden Çıkan Şahıs Aile Üyelerini Rehin Aldı
Güncelleme:
Denizli'de denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden çıkan bir adam, eşi ve iki kızını bıçakla rehin aldı. Polisin yoğun müzakereleri sonucunda yaralı aile üyeleri serbest bırakılırken, şüpheli 6 saat sonra evden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Denizli'de cezaevinden yeni çıkan bir şahıs eşi ve çocuklarını rehin aldı. Eşi ve bir kızını yaralayıp rehin alan şüpheli, polislerin yoğun uğraşları sonucu yaralı aile üyelerini bıraktı. Bir kızını rehin almayı sürdüren zanlı, 6 saatin sonunda ablasıyla birlikte çocuğunu polislere teslim edip kendi yine teslim olmadı. Evden kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre denetimli serbestlik uygulaması kapsamında cezaevinden çıkan Mevlüt E. (39), henüz öğrenilemeyen bir sebepten eşi ve iki kızını bıçakla rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri evin etrafını sararken, Mevlüt E., bıçakla yaraladığı eşi Yadigar E., ve bir kızını teslim etti. Polis ekipleri Mevlüt E.'yi ikna etmek için bir çok yola başvurdu. Küçük kız çocuğunu kendisine siper eden Mevlüt E.'yi ikna etmesi için eve arkadaşları da gönderildi. Ağabeyinin çabaları da sonuçsuz kalınca bu kez anne ve ablası adrese getirildi. Müzakereci polisin tüm girişimlerin sonuçsuz kalması üzerine eve anne ve ablası girdi. Bir süre sonra Mevlüt E., kız çocuğunu ablasıyla dışarı çıkartarak polis ekiplerine teslim etti.

6 saatin sonunda kaçmak isterken yakalandı

Evinde silah olabileceğini değerlendiren polis ekipleri çelik ve uzun namlulu silahlarla adrese girme hazırlığı başlattı. Evin etrafını sarılıp gireceği esnada Mevlüt E.'nin annesi bağırarak tüm odağı kendi üzerine çekti. O esnada Mevlüt E., evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. Bir başka evin içerisine giren Mevlüt E., yapılan aramalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
