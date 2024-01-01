Denizli'de Çekme Karavanlı SUV Araç Takla Attı

Denizli'de çekme karavanın bağlı olduğu SUV araç seyir halindeki araç bariyerlere çarparak takla attı. Devrilen araç sürücüsü burnu bile kanamadan kazadan kurtuldu.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kübra Topal idaresindeki 59 AE 2335 plakalı SUV araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle SUV araç takla atarken arkasına bağlı bulunan çekme karavan ise koptu. Aracın bir yere karavanın farklı bir noktaya savrulduğu kazada sürücü Topal, burnu bile kanamadan kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolun tek şeridini kısa süreliğine trafiğe kapattı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ