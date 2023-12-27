Denizli'de çatı katında çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Denizli'de gece saatlerinde meydana gelen yangın nedeniyle bir evin çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi sonucu geceyi aydınlatan alevler kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evin çatı katı kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri tarafından incelemeler yapıldı. Yangının kesin çıkış nedeni ise incelemeler neticesinde kesinlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ