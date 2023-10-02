Denizli'de Cam Horoz Heykeli Yakınında Bomba Paniği

Denizli'nin sembolü olan cam horoz heykelinin yakınına bırakılan boş sefer tası, bomba paniğine neden oldu. İhbarın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin belediye ziyareti esnasında yapılması, ekipleri teyakkuza geçirdi.

Denizli'nin simgesi olan cam horoz heykelinin yakınına bırakılan boş sefer tası, bomba paniğine neden oldu. İhbarın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin belediye ziyareti esansında yapılması, ekipleri teyakkuza geçirdi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Denizli Büyükşehir Belediyesi binasının da bulunduğu Delikli Çınar Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin en işlek noktası olan ve kentin sembolü cam horoz heykelinin bulunduğu alandaki bir direğin dibindeki panonun üzerinde bir sefer tası olduğunu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbarın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Denizli Büyükşehir Belediyesine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yapılması, ekipleri teyakkuza geçirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Meydana çıkan yollar dört taraftan da kapatılırken, bölgedeki yaya trafiği engellendi.

Uzaktan yapılan kontrolde durumu şüpheli görülen sefer tası için kontrollü şekilde patlatma kararı aldı. Özel kıyafetli bomba imha uzamanı tarafından müdahale edilen sefer tası, kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlama sonrasında sefer tasının boş olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Destici'nin çıkışı yarım saat ertelendi

Öte yandan, bir dizi program dahilinde Denizli'de olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, bomba ihbarı yapıldığı esnada alanda bulunan belediye hizmet binasında Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret ettiği öğrenildi. İhbar nedeniyle Destici'nin binadan ayrılışının yarım saat ertelendiği bildirildi. Patlama sonrasında olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Destici, daha sonra sonrasında kentin sembolü olan horoz heykelinde Başkan Zolan ile birlikte fotoğraf çektirdi. - DENİZLİ