Denizli'de çaldı, Nazilli'de yakalandı - Haberler

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Denizli'de çaldı, Nazilli'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Denizli'de çaldı, Nazilli'de yakalandı

Denizli'de motosiklet hırsızlığına karışan bir şüpheli, Aydın'ın Nazilli ilçesinde çaldığı motosiklet ile yakalandı.

Denizli'de motosiklet hırsızlığına karışan bir şüpheli, Aydın'ın Nazilli ilçesinde çaldığı motosiklet ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz haftalarda Denizli'de motosiklet çalan hırsız olaydan sonra izini kaybettirdi. Hırsız çaldığı motosikletle en son Nazilli ilçesinde bulunan benzin istasyonundan yakıt aldığını öğrenen polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışmalarına hız verdi. Polisi yaptığı operasyon sonucunda hırsızı Karaçay Mahallesi 34 sokak üzerinde çaldığı motosikletle birlikte yakaladı. İ.E. isimli şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli Denizli Aydın 3. Sayfa Haberler

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