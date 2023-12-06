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Denizli'de Boşanma Aşamasındaki Kadın, Eşini Öldürmekten 21 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Denizli'de boşanma aşamasındaki Emel Ener, eşi Barış Selahattin Ener'i öldürmekle suçlanarak 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, kendisini korumaya çalıştığını belirterek bıçağı çevirmeseydi kendisinin öleceğini söyledi.

21 yıl hapis cezasına çarptırılan kadının son sözü "Bıçağı çevirmeseydim, ben ölecektim" oldu

DENİZLİ - Denizli'de boşanma aşamasındaki eşi Barış Selahattin Ener (55)'i öldürmekle yargılanan Emel Ener tahrik hükümleri uygulanarak 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Son sözü sorulan sanık Emel Ener, yaşanan olayda bıçağı çevirmeseydi kendisinin öleceğini söyledi.

Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesinde 21 Martta meydana gelen olayda tartıştığı eşi Barış Selahattin Ener'i bıçakla göğüs ve karın bölgesinden bıçaklayan Emel Ener, daha sonra annesini arayarak durumu anlatmıştı. Annesinin ihbarı sonucu adrese gelen sağlık ekipleri Selahattin Ener'in yaşamını yitirdiğini belirlemesinin ardından Emel Ener, gözaltına alınmıştı.

Devam eden davanın karar duruşmasına sanık Emel Ener, maktul Barış Selahattin E'nin yakınları, sanık yakınları ve her iki tarafın avukatları hazır bulundu. Yapılan otopside Barış Selahattin Ener'in iki ana damarının ve akciğerinin zarar gördüğü, ölümünün de bu nedenle gerçekleştiği belirlendi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık hakkında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmiş, takdir ve tahrik indirimleri ile meşru müdafaa hükümlerinin mahkeme heyeti tarafından değerlendirilmesi istenmişti.

"Defalarca şiddet gördüm"

Savcılık mütalaasında elde edilen delillerle suçun sabit olduğunu, sanığın ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılmasını istedi. Maktul avukatları ise sanığın suçu tasarlayarak işlediğini ileri sürdü. Savunma yapan sanık Emel Ener, olay günü evden çıkmak istediğini savunarak; "Defalarca şiddet gördüm. Psikolojik baskı gördüm. Eşim alkol tedavisi görüyordu. Sevdiğim için onunla evlenmiştim. Onun için İstanbul'da işimi bırakıp Denizli'ye yerleştim. Defalarca şikayetçi oldum. Uzaklaştırma kararı alınmadığı için beni dövebilme rahatlığı vardı" dedi. Sanık avukatı, müvekkilinin kendini savunurken olayın gerçekleştiğini belirterek beraatını talep etti.

"Bıçağı çevirmeseydim ölmüş olacaktım"

Yargılama sonunda, son sözü sorulan sanık Emel Ener, "O gece bıçağı çevirmeseydim ölmüş olacaktım. Canımı korumaya çalıştım. Kimse kendine doğru saplanmak üzere olan bir bıçak karışında savunmasız kalamaz. Herkes benim gibi kendini korumaya çalışır" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığa 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylemin haksız tahrik altında işlendiğine hükmederek cezasını 21 yıl hapis cezasına çevirdi. Sanığa olay sonrasında sağlık ekiplerini aramak yerine ailesini aradığı için takdir indirimde bulunulmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli Mahkeme Aile İçi Şiddet Cinayet Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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