Denizli'de Boş Evdeki Yangın Ormana Sıçradı

Denizli'de Boş Evdeki Yangın Ormana Sıçradı
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kullanılmayan bir evde çıkan yangın, hemen yanında bulunan ormanlık alana sıçradı. Yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan yoğun söndürme çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kullanılmayan boş bir evde çıkan yangın ormana sıçradı. Geniş bir bölgeye yayılan alevlerin kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesine bağlı Sandalcık Mahallesi'nde Ahmet Erkol'a ait kullanılmayan boş evde saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evi küle çeviren alevler, ormanlık alana sıçradı. Dumanlar fark edilerek yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Denizli ile Muğla illeri sınırında kalan ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınabilmesi için karadan verilen yoğun mücadelenin yanı sıra havadan da iki helikopter söndürme çalışmalarına destek veriyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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