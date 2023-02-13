Denizli'de binlerce kaçak tütün ürünü ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Denizli'de yapılan operasyonda binlerce kaçak tütün ürünüyle yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Denizli'de yapılan operasyonda binlerce kaçak tütün ürünüyle yakalanan 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Denizli'de "Tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içki kaçakçılığı" suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçu" çerçevesinde adli işlem yapıldı. Operasyon ve aramalarda; 4 bin 600 adet makaron 2 bin 740 adet sarma sigara, 4 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet sigara sarma makinası ele geçirildi. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Operasyon Denizli 3. Sayfa Haberler

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