Denizli'de binlerce kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

DENİZLİ(İHA) – Denizli'de yasadışı imalathanelerde uygun olmayan koşullarda sigara sarma aletleri ile kaçak dolma sigara imal eden 5 ayrı yere yapılan operasyonda 14 bin adet kaçak dolma sigara ve 21 bin 800 adet kaçak makaron ele geçirilirken 5 şüpheli yakalandı.

Denizli'de 16 ile 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, "Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" ile ilgili görevliler tarafından yürütülen çalışmalarda, yasadışı imalathanelerde ve uygun olmayan koşullarda sigara sarma aletleriyle doldurulmuş kaçak dolma sigara imal eden 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Sigaraların satışını yaparak haksız kazanç yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda, 14 bin adet kaçak dolma sigara, 21 bin 800 adet kaçak makaron, bin 500 adet sigara yan ürün, 417 paket kaçak sigara ve 7 adet dolma sigara sarma aleti ele geçirildi.

Aranması olan 2 şahıs tutuklandı

Denizli'de kaçakçılık konuları ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda ise "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa