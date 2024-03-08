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Denizli'de bin 170 lise öğrencisine terörle mücadele bilgilendirmesi yapıldı

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Güvenli Gençlik Mutlu Yarınlar' projesi çerçevesinde bin 170 lise öğrencisine bilgilendirme yaptı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Güvenli Gençlik Mutlu Yarınlar" projesi çerçevesinde bin 170 lise öğrencisine bilgilendirme yaptı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Güvenli Gençlik Mutlu Yarınlar" projesi kapsamında bilgilendirme ve önleme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Denizli'de bulunan 6 okulda eğitim gören 11. sınıf öğrencilerine, arkadaş seçiminin önemini anlatmak, bundan sonraki hayatlarında ve üniversite yıllarında terör örgütlerinin gençler üzerinde kurmuş oldukları tuzaklardan, eylem ve faaliyetlerinden uzak durulması hakkında bilgilendirme yapıldı. Şuana kadar bin 170 lise öğrencisine ulaşıla proje kapsamındaki çalışmaların devam edeceği bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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