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Denizli'de Bıçaklı Saldırı: Bir Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'de Bıçaklı Saldırı: Bir Adam Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 17 yaşındaki N.H., tartışma sırasında Abdullah Kolcu'yu bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kolcu, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Denizli'de bir adam, arkadaşının oğlu tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam hayatını kaybetti.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Abdullah Kolcu (53), Azerbaycan uyruklu ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın arkadaşı ile oturdukları esnada arkadaşının oğlu yanlarına geldi. Önce annesiyle, ardından Abdullah Kolcu ile tartışma yaşayan N.H. (17), yanında bulunan bıçakla Abdullah Kolcu'ya saldırdı. N.H.'nin bıçaklı saldırısı sonucu ağır yaralanan Kolcu, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın şüphelisi N.H. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hastanede tedavi altına alınan Kolcu, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abdullah Kolcu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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