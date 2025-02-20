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Denizli'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

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Pamukkale ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olaydan sonra şüphelilerin kaçtığı bildirildi.

Denizli'de aralarında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişiyi bıçakla yaralayan bir grup araçla olay yerinden kaçtı. olayda yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grubun arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişiler yanlarındaki bıçakla tartıştıkları gruptan iki kişiyi yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri tamamlanan iki yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayı gerçekleştiren kimliği belirsiz şüpheliler ise otomobilleri ile olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışma başlattığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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