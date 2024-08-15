Üye Girişi
Haberler

Denizli'de Baba ve Oğlunu Yaralayan Zanlı Aydın'da Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de çıkan tartışma sonucu baba ve oğlunu silahla yaralayan zanlı, 58 gün sonra Aydın'da yakalandı. Olayın ardından firar eden zanlının izini süren özel ekip, Kuşadası'nda operasyon düzenleyerek zanlıyı yakaladı.

Denizli'de aralarında çıkan tartışma sonucu baba ve oğlunu silahla yaralayan, sonrasında ise çocuğun ölümünün ardından firari cinayet zanlısı özel ekip sayesinde 58 gün sonra Aydın'da yakalandı.

18 Haziran tarihinde Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesinde meydana gelen olayda; Emrah Görmez (35), oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16) ile caddede yürüdükleri sırada aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Melih K. (35) bir araçla yanlarına yaklaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Melih K., belinden çıkardığı silahla Emrah Görmez'i hedef aldı. O sırada Muhammet Hüseyin Görmez ise kendisini babasına siper etmesi sonucu baba ve oğlu kurşunların hedefi oldu. Melih K. ise yanındaki arkadaşı İzzet D., ile olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri baba ve oğlunu hastaneye sevk etti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Muhammet Hüseyin Görmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baba Görmez ise yoğun bakım ünitesinde uzun süre yaşam mücadelesi verdi.

İzini kaybettirdiğini düşünen zanlı 58 gün sonra yakalandı

Olayın ardından Melih K., firar ederken, kaçmasına yardım eden İzzet D., ise olaydan iki gün sonra polis ekiplerine teslim oldu. Mahkemeye çıkarılan İzzet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise cinayet zanlısı Melih K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Melih K.'nın peşine düşen özel ekip, zanlının Aydın'ın Kuşadası ilçesinde olduğunu belirledi. Kuşadası İlçe Emniyet Amirliği ekipleriyle koordineli olarak operasyon düzenlenen Denizli Cinayet Büro ekipleri, Melih K.'yı saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemleri süren Melih K.'nın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kuşadası 3-sayfa denizli Aydın Baba Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer oluyor? Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Meclis TV canlı izle! Filistin Başkanı Mahmud Abbas ne dedi? 15 Ağustos Meclis TV canlı yayın! Mahmud Abbas kimdir? Mahmut Abbas kaç yaşında? Filistin lideri Abbas kimdir? Yağmur Sarnıç kimdir, tutuklandı mı? Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç neden tutuklandı, suçu nedir? ALES/3 ne zaman 2024? ALES/3 ne zaman yapılacak? ÖSYM takvimi açıklandı mı? KPSS ön lisans sınavı ne zaman, hangi gün 2024? KPSS ön lisans sınav yerleri açıklandı mı? ALES/2 AÇIKLANDI MI? ALES/2 sonuçları açıklandı! ALES/2 sonuçlarına nasıl bakılır? Rüyada deprem görmek ne anlama gelir? Rüyada deprem olduğunu görmek neye işarettir? Rüyada şiddetli deprem olduğunu görmek ne demek Diyanet? Masterchef 15 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Retro ne zaman bitiyor? 2024 Merkür retrosu ne zaman bitecek? Retro ne zaman bitecek? MECLİS AÇILIŞ TARİHİ 2024: TBMM ne zaman açılacak? 29. Dönem açılış bilgisi… Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe çeyrek altını hangi gelin aldı? HGS'ye zam mı geldi 2024? HGS geçiş ücreti ne kadar? Otoyol ve köprü geçiş ücretleri kaç TL? Emekli promosyon güncellemesi nasıl yapılır? Bankaya hangi başvuruda bulunulmalı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 15 Ağustos canlı döviz kuru! Dolar ne kadar oldu? Taksi ücretini ödemeyip taksiciyi darp eden hostes! Olay ne, nerede oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Sağlık Bakanı kim? Fahrettin Koca neden yok? Fahrettin Koca görevden alındı mı? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 15 Ağustos borsa ne zaman yükselir? League of Legends çöktü mü? LoL Türkiye'de yasaklanacak mı? League of Legends (LoL) neden açılmıyor?
title