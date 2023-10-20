Denizli'de asayiş uygulamalarıyla suçlulara göz açtırılmıyor

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, kent genelinde belirlenen güzergahlarda sürdürülen asayiş ve trafik uygulamalarıyla suçlulara göz açtırılmıyor.

Denizli'nin Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde belirlenen mahalle ve yol güzergahlarında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından asayiş ve trafik uygulaması yapıldı. Özellikle suç oranlarının daha çok meydana geldiği akşam saatlerinde yapılan uygulamalara çok sayıda polis ekibi katıldı. Haftanın birçok gününde yapılan uygulamalarda özellikle, uyuşturucu satıcılarına, aranan şahıslara ve alkollü sürücülere göz açtırılmıyor. Polis ekiplerinin denetimlerinden memnun kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, bu tür uygulamaların daha sık yapılmasını istiyor. - DENİZLİ