Denizli'de Arkadaşlık Kavgası Kanlı Bitti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde birlikte alkol alan iki arkadaştan birisinin bıçaklanarak öldürüldüğü olayın, eğlence mekanında değil cinayet zanlısının evinin önünde yaşandığı ortaya çıktı.

Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yakın arkadaşı Emre U. tarafından bıçakla ağır yaralanan Fuat Yıldırım (26), kaldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

İki yakın arkadaştan birisinin mezara, diğerinin ise cezaevine girmesiyle sonuçlanan olayın detayları da ortaya çıktı. Eğlence mekanında birlikte alkol alan Fuat Yıldırım ve Emre U.'nun aralarında yaşanan tartışmanın ardından kız arkadaşlarıyla birlikte mekandan çıktıktan sonra Fuat Yıldırım'ın evinin önünde yeniden kavga ederek ayrıldıkları öğrenildi. Fuat Yıldırım'ın daha sonra olay yerinden ayrılan Emre U.'nun Yenişehir Mahallesi'ndeki evine geldiği, Emre U.'nun Fuat Yıldırım'ı görüp caddeye inince, ölümle sonuçlanan bıçaklı kavganın evin önünde yaşandığı ifade edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan Emre U.'nun ailesinin, ambulans çağırarak Fuat Yıldırım'ın hastaneye ulaşmasını da sağladıkları kaydedildi.

Kamuoyuna yansıyan haberlerde eğlence mekanında yaşandığı belirtilen olayla ilgili olarak söz konusu işletmeden yapılan yazılı açıklamada; "Yayın organlarında yer alan 'Denizli'de Eğlence Mekanında Çıkan Arkadaş Kavgası Kanlı Bitti' başlıklı haberde, somut olayın gerçekleştiği yer hakkında yanıltıcı bilgi verilmiştir. Söz konusu haber, Kınıklı Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde bulunan tüm eğlence mekanlarını zan altında bırakmakta ve bu mekanları problemli işletmeler olarak göstermektedir. Somut olayın gerçekleşme şekli ve yeri cinayet zanlısının evinin önü olup, olay polis tutanaklarına da bu şekilde yansımıştır" denildi. - DENİZLİ