Denizli'de aranan şahıslar yakalandı
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Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan kişilerin de olduğu şahıslar adli makamlara sevk edildi.
Denizli'de aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Denizli Emniyet Müdürlüğü'nce 25 Kasım 2023 tarihinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 kişi yakayı ele verdi. Aralarında 20 yıl üzeri 1 şahıs, 10-20 yıl arası 2 şahıs, 5-10 yıl arası 2 şahıs, 0-5 yıl arası 8 şahıs yer aldı. Adli makamlara sevk edilen 13 şahıs cezaevine teslim edildi. - DENİZLİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa