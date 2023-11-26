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Denizli'de aranan şahıslar yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan kişilerin de olduğu şahıslar adli makamlara sevk edildi.