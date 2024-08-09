Denizli'de Aranan 53 Hükümlü Yakalandı

Denizli'de polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği 1 haftalık operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis kararları bulunan 53 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına 1 - 7 Ağustos 2024 tarihleri arasında da il genelinde yoğun bir şekilde devam etti. Yapılan çalışmalarda hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 31 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Bilişim Sistemleri Dolandırıcılığı" suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Bilişim Sistemleri Dolandırıcılığı" suçundan 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Kasten Öldürme" suçundan 12 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, haklarında hırsızlık, yağma, kasten öldürme, diğer asayiş suçları ve terör suçlarından 5 ila 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 8 şahıs, haklarında hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, diğer asayiş suçları, narkotik suçları, güvenlik suçları, KOM suçları, göçmen kaçakçılığı suçları ve siber suçlarla mücadele suçları olmak üzere 0-5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 40 şahıs yakalandı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 53 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklana hükümlüler, cezaevine telim edildi. - DENİZLİ