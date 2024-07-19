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Denizli'de Araç Takla Attı: 3 Yaralı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Denizli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç savrularak takla attı. Tek taraflı gerçekleşen kazada 3 vatandaş yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belirlenemeyen nedenden dolayı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolda savrulan araba takla atarak ters döndü. Ters dönen araçta 3 kişi mahsur kaldı. 112 çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan 3 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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