Denizli'de araç şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

Denizli'de sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, Buldan ilçesi Buldan -Alaşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ethem B., idaresindeki 34 VL 330 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazayı göre çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan araç sürücüsü Ethem B, ve yolcu konumundaki A.B, ile M.B'yi ambulansla hastaneye sevk etti. Kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ