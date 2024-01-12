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Denizli'de Apartman Çatısında Yangın Çıktı

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Denizli'de bir apartmanın çatı katında gece saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Denizli'de bir apartmanın çatı katında gece saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlardan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına kısa süreli müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, kullanılamaz hale gelen dairede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından hazırlanacak raporun akabinde netlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Merkezefendi İtfaiye Denizli Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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