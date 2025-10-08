Denizli'de Alkollü Sürücülere Yönelik Operasyon: 42 Şüpheli Yakalandı

Denizli'de alkollü araç kullandıkları için ehliyetlerine el konulan sürücülere ulaşıp, kan testi için hastanelere sevk eden ve sonuçları değiştirerek promil oranını yasal sınırın altına gösteren şebekenin 42 üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, trafik kontrollerinde yasal sınırın üzerinde alkol promili tespit edilen ve sürücü belgelerine belirli süreyle el konularak idari para cezası uygulanan sürücülere, ehliyetlerini geri aldırma vaadiyle ulaşan şebekeyi takibe aldı.

Ehliyetlerini geri alabilecekleri vaat edilen sürücüleri, aynı gün içerisinde sağlık kuruluşlarında yeniden kan verdirdikleri ve farklı yöntemlerle tahlil sonuçlarını değiştirip promil oranlarını yasal sınırın altında gösterdikleri tespit edilen şebekenin 24 üyesi, farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Suç şebekesine yönelik soruşturmanın tamamlanmasına yönelik olarak dün ve bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, çok sayıda polis ekibiyle belirlenen adreslere baskın yapıldı. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 18 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheli hakkında, adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ