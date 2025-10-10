Denizli'de Alkollü Sürücülere Sahte Belgelerle Ehliyet İade Şebekesi Çökertildi

Denizli'de alkollü araç kullandıkları için ehliyetlerine el konulan sürücülere ulaşıp başkalarına kan verdirerek veya tahlil sonuçlarıyla oynayarak mahkeme kararıyla belgelerini geri aldıran şebekeye yönelik operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı. Kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 13 üyesi adliyeye sevk edilen şebekenin 100 sürücüye mahkeme kararıyla ehliyetlerini geri aldırdığı belirlendi.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimleri sırasında alkollü araç kullandıkları tespit edilerek para cezası kesilen ve ehliyetlerine bir süre el konulan sürücülere ehliyetlerini geri aldırmayı vaat eden şebekeyi takibe aldı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, KOM ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarda, şebeke üyelerinin aracılar vasıtasıyla sürücülere ulaştığı tespit edildi. Sürücülerin aynı gün hastanelere yönlendirerek, kan verdirip tahlil sonuçlarını değiştirerek promil oranlarını yasal sınırların altında gösteren veya ehliyetini kaptıran sürücünün yerine başkasına kan sonucu verdirerek mahkemeye başvuru yaptırdıkları ortaya çıktı.

Şebekenin düzenlenmesi için farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda toplam 42 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 29'u emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 13 şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şebekeyle irtibata geçerek yönlendirildikleri hastanelerde aynı gün verdikleri tahlil sonuçları değiştirilerek veya kendileri yerine başkalarının hastaneye giderek kan vermesi sonucu ehliyetlerini mahkeme kararıyla geri alan 100 sürücünün belgelerinin ise iptal edileceği öğrenildi. - DENİZLİ