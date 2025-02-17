Denizli'de Alçı ve Mermer İmalathanesinde Yangın Çıktı

Denizli'de faaliyet gösteren alçı ve mermer imalathanesinde yangın çıktı. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Denizli'nin Pamukkale İlçesi Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alçı ve mermer imalatı yapan iş yerinden henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. İş yerinden yükselen alevleri gören vatandaşlar 112 çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ