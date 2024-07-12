Denizli'de Alacak Verecek Meselesi Yüzünden Kavga Çıktı

Denizli'de alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki kişi yolda karşılaşınca kavga etmeye başladı. Yakın işletmeden ekmek bıçağı alan şahıs, yoldan geçen sivil polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki kişi, kentin en işlek merkezi olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarında denk gelince, aralarında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, bölgede faaliyet gösteren bir aperatifçiye girerek, eline geçirdiği ekmek bıçağıyla geri dönüp husumetlisine saldırdı.

Bu esnada yoldan geçmekte olan sivil polis ekibi, olaya anında müdahale etti. İkna çabaları sonuçsuz kalan polis ekipleri, önce biber gazıyla müdahale ettikleri saldırganı, daha sonra yere yatırarak etkisiz hale getirdi. Yaşanan arbede hem sokak ortasında kavgaya tutuşan taraflar hem de olaya müdahale eden sivil polis memuru hafif şekilde yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi edildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - DENİZLİ