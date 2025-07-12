Denizli'de Akrobatik Motosiklet Sürüşüne 4 Bin TL Ceza

Denizli'de Akrobatik Motosiklet Sürüşüne 4 Bin TL Ceza
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Denizli'de trafiğe tehlike atan motosiklet sürücüsüne, akrobatik hareketler yapması nedeniyle 4 bin 153 TL ceza kesildi. Emniyet ekipleri, sosyal medya üzerindeki görüntülerden yola çıkarak sürücünün kimliğini tespit etti.

Denizli'de akrobatik hareketler yaparak trafiğe tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne, emniyet ekipleri tarafından 4 bin 153 TL cezai işlem uygulandı.

10 Temmuz Perşembe günü bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü EDS Merkezi tarafından trafiğe tehlike atan motosiklet hakkında incelemelerde bulundu. İncelemelerde, siyah renkli motosiklet sürücüsü, akrobatik hareketler yaptığı ve trafikte seyir emniyetini ihlal ederek tehlike oluşturduğu tespit edildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsünün yapılan incelemelerin ardından bulundu. Akrobatik hareketler yaptığı ve trafikte seyir emniyetini ihlal ederek tehlike oluşturduğu tespit edilen motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerince toplam 4 bin 153 lira para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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