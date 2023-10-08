Denizli'de Akraba İki Aile Arasında Alacak-Verecek Kavgası

Denizli'de akraba iki aile arasında husumete dönüşen alacak-verecek kavgasında gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklandı. İki iş yerinin zarar gördüğü olayların büyümesini araya giren aile büyükleri ve polisler önledi.

Edinilen bilgiye göre, akraba iki aileye mensup olan S.O. ve B.K. arasındaki alacak-verecek anlaşmazlığı, sözlü tartışmaların ardından kavgaya dönüştü. Önceki akşam bir grup akrabası ile birlikte S.O.'nun Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'nde işlettiği kıraathaneye gelen B.K. ile S.O. ve yayında bulunan İ.T. ve Y.Ö. arasında arbede yaşandı. Ellerindeki sopalarla iş yerine zarar veren grup, İ.T. ve Y.Ö.'yü de hafif şekilde yaraladı. Geldikleri araçla bölgeden uzaklaşan grup, S.O.'nun evinin bulunduğu sokakta havaya 2 el ateş ederek kayıplara karıştı. Olayın faillerinin yakalanması için araştırma başlatan Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yaşanan olaydan bir gün sonra bu kez tutuklanan B.K.'nın Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde işlettiği simit fırını hedef oldu. Önceki gece yaşanan arbedede yaralanan İ.T. ile H.O., dün akşam saatlerinde tüfekle iş yerine 3 el ateş ederek bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akraba aileler arasında husumete dönüşen ve iki iş yerinin zarar gördüğü olayların büyümesini ise araya giren aile büyükleri ve emniyet ekipleri önledi. - DENİZLİ