Denizli'de Ağaç Yangını Binaya Sıçradı

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Denizli'de Ağaç Yangını Binaya Sıçradı
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Denizli'de bir apartmanın bahçesindeki ağaçta başlayan yangın binanın dış cephesini tutuşturdu. 8 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağaçta çıkan yangın binaya sıçradı

DENİZLİ - Denizli'de, bir binanın bahçesinde bulunan ağaç henüz bilinmeyen neden dolayı alev aldı. Ağaçta başlayan yangın, vatandaşın müdahalesiyle daha da alevlenerek binaya sıçradı. Ağaçtan yükselen alevler binanın dış izolasyon maddesini tutuşturarak binanın 3'üncü katında yangına neden oldu. 8 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, Denizli'nin Pamukkale İlçesi Fatih Mahallesinde 1925 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı apartmanın bahçesindeki ağaç henüz bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Bahçedeki ağacın yandığını gören bina sakinleri hemen yangın tüpleri ile ağaç yangınına müdahale etmek istedi. Vatandaşların yangın tüplü müdahalesiyle daha da harlanan ağaç yangını, büyüyerek binanın dış cephe izolasyon kaplamasını tutuşturdu. Binanın 3'üncü katındaki dış cephe kaplamasının tutuşmasıyla daireyi alevler sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ve polis ekipleri kontrolünde 8 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangından hiçbir vatandaş etkilenmezken binanın 3'üncü katında maddi hasar meydana geldi.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar ise evlerinin pencerelerinden ve yoldan alevlerin yükselişini ve itfaiye ekiplerinin müdahalesini film izler gibi izledi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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