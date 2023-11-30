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Denizli'de Afganistan uyruklu kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü

30 Kasım 2023 03:12 Son Güncelleme: 03:14 Abone Ol

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan kavgada Afganistan uyruklu bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.